Upcycling tissus 5 bd Anatole France Le Mans

Upcycling tissus

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Apprenez à fabriquer des objets utiles avec des tissus récupérés carrés de nettoyage, porte gourde, tote bags, etc.

.

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to make useful objects from recycled fabrics: cleaning squares, water bottle holders, tote bags, etc.

L’événement Upcycling tissus Le Mans a été mis à jour le 2026-02-17 par CDT72