Upcycling tissus 5 bd Anatole France Le Mans
Upcycling tissus 5 bd Anatole France Le Mans samedi 11 avril 2026.
Upcycling tissus
La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Apprenez à fabriquer des objets utiles avec des tissus récupérés carrés de nettoyage, porte gourde, tote bags, etc.
.
La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to make useful objects from recycled fabrics: cleaning squares, water bottle holders, tote bags, etc.
L’événement Upcycling tissus Le Mans a été mis à jour le 2026-02-17 par CDT72