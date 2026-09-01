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AGENDA · Le Pecq

Urban trail Le Pecq

dimanche 27 septembre 2026 · Le Pecq

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parc Corbière
Ville
78230 Le Pecq
Département
Yvelines
Tarif

Le Pecq

Urban trail

Parc Corbière Le Pecq Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

4e édition de l’Urban Trail du Pecq et du Mesnil se renforce d’une 2e course adulte, un 20km, plus verdoyant .
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Parc Corbière Le Pecq 78230 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00  communication@ville-lemesnilleroi.fr

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English :

The 4th edition of the Urban Trail in Le Pecq and Le Mesnil is expanding to include a second adult race—a 20-kilometer course through greener surroundings.

L’événement Urban trail Le Pecq a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine

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