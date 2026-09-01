Urban trail Le Pecq
dimanche 27 septembre 2026 · Le Pecq
Informations pratiques
Le Pecq
Urban trail
Parc Corbière Le Pecq Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
4e édition de l’Urban Trail du Pecq et du Mesnil se renforce d’une 2e course adulte, un 20km, plus verdoyant .
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Parc Corbière Le Pecq 78230 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr
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English :
The 4th edition of the Urban Trail in Le Pecq and Le Mesnil is expanding to include a second adult race—a 20-kilometer course through greener surroundings.
L’événement Urban trail Le Pecq a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine
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