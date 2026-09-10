Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Informations pratiques

Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar Vendredi 16 octobre, 20h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Voisins sur l’île de Nantes, Trempo et Askip s’associent pour proposer deux soirées de créations, qui incarnent chacune à leur manière des regards militants. Au programme : l’electro indus irako/belge de Use Knife, le rap sombre de Toera et une création DJing/VJing signée par l’activiste Yasmina Bee et le producteur Be Dar.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Trempo et Askip s’associent avec deux soirées de créations qui incarnent des regards militants.