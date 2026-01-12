Ut4M Ultra tour des 4 Massifs Grenoble
Ut4M Ultra tour des 4 Massifs Grenoble jeudi 16 juillet 2026.
Ut4M Ultra tour des 4 Massifs
Grenoble Isère
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Ut4M et ses 12 courses, de 20 à 180 km, offre à tous les coureurs, du débutant au coureur élite, la possibilité de se lancer son propre défi. Un tour de la métropole grenobloise plutôt insolite à travers nos 4 massifs !
Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info@ut4m.fr
English : The Alpine trail
Ut4M and its 12 races, from 20 to 180 km, offers all runners, from beginners to elite, the chance to set themselves their own challenge. A rather unusual tour of the Grenoble metropolitan area through our 4 mountain ranges!
