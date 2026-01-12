Ut4M Ultra tour des 4 Massifs

Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Ut4M et ses 12 courses, de 20 à 180 km, offre à tous les coureurs, du débutant au coureur élite, la possibilité de se lancer son propre défi. Un tour de la métropole grenobloise plutôt insolite à travers nos 4 massifs !

.

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info@ut4m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Alpine trail

Ut4M and its 12 races, from 20 to 180 km, offers all runners, from beginners to elite, the chance to set themselves their own challenge. A rather unusual tour of the Grenoble metropolitan area through our 4 mountain ranges!

L’événement Ut4M Ultra tour des 4 Massifs Grenoble a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Grenoble Alpes