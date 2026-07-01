UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M Salle du Chardon Bleu La Morte

Informations pratiques

La Morte

UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M

Salle du Chardon Bleu Route de la mure La Morte Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

L’Ut4M est de retour pour sa 14ème édition !

Emotions fortes et paysages à couper le souffle garanties ! L’UT4M passe par l’Alpe du Grand Serre pour 20, 40 80 et 160 km ! Venez les encourager !

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Salle du Chardon Bleu Route de la mure La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info@ut4m.fr

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English : UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M

The Ut4M is back for its 14th edition!

Thrills and breathtaking scenery guaranteed!

Get your running shoes and legs ready—the adventure begins soon! Registration opens in mid-December!

L’événement UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M La Morte a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Grenoble Alpes