UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Morte

UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M Salle du Chardon Bleu La Morte

vendredi 17 juillet 2026 · Salle du Chardon Bleu · La Morte

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle du Chardon Bleu
Adresse
Route de la mure
Ville
38350 La Morte
Département
Isère
Tarif
10 10 10

La Morte

UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M

Salle du Chardon Bleu Route de la mure La Morte Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

L’Ut4M est de retour pour sa 14ème édition !
Emotions fortes et paysages à couper le souffle garanties ! L’UT4M passe par l’Alpe du Grand Serre pour 20, 40 80 et 160 km ! Venez les encourager !
  .

Salle du Chardon Bleu Route de la mure La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   info@ut4m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M

The Ut4M is back for its 14th edition!
Thrills and breathtaking scenery guaranteed!
Get your running shoes and legs ready—the adventure begins soon! Registration opens in mid-December!

L’événement UT4M Ultra Tour4 Massif UT4M La Morte a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

À voir aussi à La Morte (Isère)