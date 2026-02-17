Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec) Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec)

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Et si nos échecs étaient nos plus belles fondations ? Découvrez une épopée chorégraphique et théâtrale qui célèbre avec tendresse le courage de trébucher pour mieux grandir.

* Dans le cadre d’aire de jeunesse

Dans un monde qui exige la perfection, ce spectacle explore avec humanité la montagne de petites choses que nous ratons tous. À travers une galerie de personnages baroques et singuliers, la danse et les mots s’unissent pour raconter nos failles et nos courageux effondrements. Entre jeu-concours improbable et joyeuse téléréalité, cette création décalée nous plonge dans le quotidien trépidant des familles, où rien ne se passe jamais comme prévu. Un univers visuel fort, teinté d’humour et de dérapages contrôlés, qui parlera à tous ceux qui ont déjà oublié LE truc super important .

Célébrons le droit à l’erreur avec cette fête visuelle qui fait un bien fou !

En partenariat avec le comité de pilotage santé, Le Carré participe à la 37e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du 5 au 18 octobre 2026, autour de la thématique Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts .

Programme détaillé de la manifestation 24 disponible en septembre 2026.

scolaire:

CP > 5e

jeudi 15 octobre 2026 14h00

Théâtre des Ursulines

vendredi 16 octobre 2026 10h00

Théâtre des Ursulines

vendredi 16 octobre 2026 14h00

Théâtre des Ursulines

à partir de 6 ans

Sortie en famille

Menu enfant à 8 € sur cette date au bar du théâtre !

durée 50 min

placement numéroté

Tarif D

à partir de 6 ans .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if our failures were our strongest foundations? Discover a choreographed and theatrical epic that tenderly celebrates the courage to stumble so we can grow stronger.

L’événement Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec) Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE