Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec) Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec)
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Et si nos échecs étaient nos plus belles fondations ? Découvrez une épopée chorégraphique et théâtrale qui célèbre avec tendresse le courage de trébucher pour mieux grandir.
* Dans le cadre d’aire de jeunesse
Dans un monde qui exige la perfection, ce spectacle explore avec humanité la montagne de petites choses que nous ratons tous. À travers une galerie de personnages baroques et singuliers, la danse et les mots s’unissent pour raconter nos failles et nos courageux effondrements. Entre jeu-concours improbable et joyeuse téléréalité, cette création décalée nous plonge dans le quotidien trépidant des familles, où rien ne se passe jamais comme prévu. Un univers visuel fort, teinté d’humour et de dérapages contrôlés, qui parlera à tous ceux qui ont déjà oublié LE truc super important .
Célébrons le droit à l’erreur avec cette fête visuelle qui fait un bien fou !
En partenariat avec le comité de pilotage santé, Le Carré participe à la 37e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du 5 au 18 octobre 2026, autour de la thématique Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts .
Programme détaillé de la manifestation 24 disponible en septembre 2026.
scolaire:
CP > 5e
jeudi 15 octobre 2026 14h00
Théâtre des Ursulines
vendredi 16 octobre 2026 10h00
Théâtre des Ursulines
vendredi 16 octobre 2026 14h00
Théâtre des Ursulines
à partir de 6 ans
Sortie en famille
Menu enfant à 8 € sur cette date au bar du théâtre !
durée 50 min
placement numéroté
Tarif D
à partir de 6 ans .
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if our failures were our strongest foundations? Discover a choreographed and theatrical epic that tenderly celebrates the courage to stumble so we can grow stronger.
L’événement Va falloir toujours toujours cie La Parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec) Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)
- Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 17 août 2026
- Festival Quel Cirque ! DANS L’OMBRE DES OISEAUX Cie Kadavresky Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 18 août 2026
- V and B Fest’, Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- Stage modelage adultes enfants- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 25 août 2026