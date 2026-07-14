Informations pratiques

Va-t-on manquer d’eau en Bretagne ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 23 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Après un été breton de tous les records, l’eau est plus que jamais au coeur des préoccupations. Enjeu politique, agricole et environnemental : où en sommes-nous de sa préservation ?

Le Salon de l’élevage (Space) s’achève. Alors que d’un côté le dérèglement climatique et les pollutions questionnent l’avenir du modèle agricole, des citoyens se mobilisent pour faire part de leur volonté de préserver un accès à cette ressource. Mais dans quel état sont les cours d’eau en Bretagne ? Quelles pistes sont envisagées pour améliorer leur qualité ? Comment partager cette ressource essentielle à tous ?

Café des idées proposé et animé par le **Club de la presse de Bretagne**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-23T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-23T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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