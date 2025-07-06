Andernos-les-Bains

Vacances avec le Local jeunes

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Pour les 11/17 ans !

Tout l’été des activités ludiques et sportives Journée Coupe du Monde de Football avec tournois intercommunaux sur la plage et retransmission d’un match sur écran géant ; parcours orientation, enquête criminelle, accrobranches, surf, canoë, Aqualand, Aquapark ; Escape Game Survie, tournois Mario Kart, jeux d’eau, de société, lasergame ; soirées Loup Garou, pizza, plancha, Dance Floor ; séjour Pyrénées Orientales -canyoning, spéléologie), mini camp à Soulac-sur-Mer.

Inscription via le kiosque famille, Carte n°9 Local Jeunes (sur le site andernos.fr).

Local Jeunes ouvert pendant les vacances de 14h à 18h les 6, 10, 13, 17, 27, 29 et 31 juillet (sauf le 14 juillet) et les 3, 7, 10, 13, 24 et 28 août en accès libre au 46 avenue des Colonies. Fermé en période d’activité extérieure et de séjours .

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 08 04

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English : Vacances avec le Local jeunes

L’événement Vacances avec le Local jeunes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains