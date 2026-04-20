Vacances de Pâques Carrefour Juniors Metz

Metz

Vacances de Pâques

Carrefour Juniors 3 rue Marchant Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 00:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Carrefour Juniors est un Accueil de Loisirs situé dans l’ancienne ville, doté d’un grand parc arboré, privé et de nombreuses salles.Les activités privilégiées sont les jeux en plein air, les grands jeux, les jeux collectifs et sportifs, ainsi que les activités d’expression, théâtrales et de découverte culturelle, ainsi que des activités manuelles.

Si vous ne trouvez pas le formulaire téléchargeable sur le site, merci de le réclamer par mail.Enfants

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Carrefour Juniors 3 rue Marchant Metz 57000 Moselle Grand Est carrefourjuniors@carrefourmetz.fr

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English :

Carrefour Juniors is a Accueil de Loisirs located in the old town, with a large private wooded park and a number of rooms. The main activities are outdoor games, large-scale games, group games and sports, as well as expressive, theatrical, cultural and manual activities.

If you can’t find the downloadable form on the site, please request it by e-mail.

L’événement Vacances de Pâques Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ