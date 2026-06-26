Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt
jeudi 9 juillet 2026 · Musée d'Apt · Apt
Informations pratiques
Apt
Vacances d’été au Musée d’Apt
Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
places limitées sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Ateliers-visites découvertes
L’Âge du bronze le métal repoussé
Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.
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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr
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English :
Discovery Workshops and Tours
The Bronze Age: Metal Repoussé
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L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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