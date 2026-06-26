Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt

Informations pratiques

Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

places limitées sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Ateliers-visites découvertes

L’Âge du bronze le métal repoussé

Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.

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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

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English :

Discovery Workshops and Tours

The Bronze Age: Metal Repoussé

Join us for a special experience—whether on your own, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.

L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon