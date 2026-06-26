Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt
Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt mercredi 22 juillet 2026.
Apt
Vacances d’été au Musée d’Apt
Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
places limitées sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Ateliers-visites découvertes les mercredis 22 juillet et 12 août à 10h30 dès 6 ans
Fruits confits en origami
Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.
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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr
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English :
Discovery Workshops and Tours on Wednesdays, July 22 and August 12 at 10:30 a.m. — Ages 6 and up
Origami Candied Fruit
Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.
L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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