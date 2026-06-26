UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Musée d'Apt
Adresse
14 Pl. du Postel
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Tarif
5 5 places limitées sur réservation

Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

places limitées sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12

Ateliers-visites découvertes les mercredis 22 juillet et 12 août à 10h30 dès 6 ans
Fruits confits en origami
Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.
  .

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30  musees@apt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery Workshops and Tours on Wednesdays, July 22 and August 12 at 10:30 a.m. — Ages 6 and up
Origami Candied Fruit
Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.

L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

À voir aussi à Apt (Vaucluse)