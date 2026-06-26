Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt

Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

places limitées sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Ateliers-visites découvertes les mercredis 22 juillet et 12 août à 10h30 dès 6 ans

Fruits confits en origami

Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.

.

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery Workshops and Tours on Wednesdays, July 22 and August 12 at 10:30 a.m. — Ages 6 and up

Origami Candied Fruit

Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.

L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon