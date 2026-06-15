Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne Château de Mille Apt

Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne Château de Mille Apt samedi 1 août 2026.

Lieu : Château de Mille

Adresse : Apt 84400

Ville : 84400 Apt

Département : Vaucluse

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Apt

Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne

Château de Mille Apt 84400 Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Les Rencontres philosophiques de la caverne invitent des intervenants à débattre sur des questions philosophiques majeures: le thème en 2026 est Habiter le monde en préservant le vivant
  .

Château de Mille Apt 84400 Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 78 01 73  cavernecroupatiere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rencontres philosophiques de la caverne invites speakers to discuss major philosophical questions: the theme for 2026 is Inhabiting the world while preserving life

L’événement Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne Apt a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

À voir aussi à Apt (Vaucluse)