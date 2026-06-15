Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne Château de Mille Apt samedi 1 août 2026.

Apt

Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne

Château de Mille Apt 84400 Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Les Rencontres philosophiques de la caverne invitent des intervenants à débattre sur des questions philosophiques majeures: le thème en 2026 est Habiter le monde en préservant le vivant

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Château de Mille Apt 84400 Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 78 01 73 cavernecroupatiere@gmail.com

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English :

The Rencontres philosophiques de la caverne invites speakers to discuss major philosophical questions: the theme for 2026 is Inhabiting the world while preserving life

L’événement Sixièmes Rencontres philosophiques de la caverne Apt a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon