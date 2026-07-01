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AGENDA · Apt

Biennale de théâtre salle de l’hôtel de ville Apt

vendredi 9 octobre 2026 · salle de l'hôtel de ville · Apt

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
salle de l'hôtel de ville
Adresse
place g peri
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
20 20

Apt

Biennale de théâtre

salle de l’hôtel de ville place g peri Apt Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :
2026-10-09

une piece hilarante pour toute la famille toutes les familles!!!!
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salle de l’hôtel de ville place g peri Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41  culture@apt.fr

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English :

A hilarious play for the whole family—all families!!!!

L’événement Biennale de théâtre Apt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

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