Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt
Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt mercredi 5 août 2026.
Apt
Vacances d’été au Musée d’Apt
Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse
Tarif : 2 – 2 – EUR
places limitées sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-26
Ateliers-visites découvertes les mercredis 5 et 26 août à 10h30 dès 3 ans
La faïence à portée des petites mains
Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.
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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr
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English :
Discovery Workshops and Tours on Wednesdays, August 5 and 26, at 10:30 a.m. — Ages 3 and up
La Fa%EFence: Crafted by Little Hands
Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.
L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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