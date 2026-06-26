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Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Musée d'Apt
Adresse
14 Pl. du Postel
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif
5 5 places limitées sur réservation

Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

places limitées sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19

Ateliers-visites découvertes les mercredis 29 juillet et 19 août à 10h30 dès 4 ans
Le mandala des ocres
Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.
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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30  musees@apt.fr

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English :

Discovery Workshops and Tours on Wednesdays, July 29 and August 19 at 10:30 a.m. — Ages 4 and up
The Ochre Mandala
Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.

L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

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