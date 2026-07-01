AGENDA · Apt
Biennale de théâtre place g peri Apt
samedi 3 octobre 2026 · place g peri · Apt
Informations pratiques
Apt
Biennale de théâtre
place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Musique classique et théâtre avec les musicales du lub en partenaire
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place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41 culture@apt.fr
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English :
Classical music and theater, in partnership with Les Musicales du Lub
L’événement Biennale de théâtre Apt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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