Biennale de théâtre place g peri Apt

Informations pratiques

Apt

Biennale de théâtre

place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Musique classique et théâtre avec les musicales du lub en partenaire

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place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41 culture@apt.fr

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English :

Classical music and theater, in partnership with Les Musicales du Lub

L’événement Biennale de théâtre Apt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon