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AGENDA · Apt

Biennale de théâtre place g peri Apt

samedi 3 octobre 2026 · place g peri · Apt

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
place g peri
Adresse
Salle de l'hôtel de ville
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
20 20

Apt

Biennale de théâtre

place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Musique classique et théâtre avec les musicales du lub en partenaire
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place g peri Salle de l’hôtel de ville Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41  culture@apt.fr

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English :

Classical music and theater, in partnership with Les Musicales du Lub

L’événement Biennale de théâtre Apt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

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