Vacances d’été au Musée d’Apt Musée d’Apt Apt

Informations pratiques

Apt

Vacances d’été au Musée d’Apt

Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt Vaucluse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-28 2026-08-25

Ateliers-visites découvertes les mardis 28 juillet et 11, 25 août à 10h30 dès 4 ans

Les poupettes du théâtre romain

Rejoignez-nous pour passer un moment privilégié seul, en famille ou entre amis pour découvrir le musée autrement.

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Musée d’Apt 14 Pl. du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

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English :

Discovery Workshops and Tours on Tuesdays, July 28 and August 11 and 25 at 10:30 a.m. — Ages 4 and up

The Little Girls of the Roman Theater

Join us for a special experience—alone, with family, or with friends—to discover the museum in a whole new way.

L’événement Vacances d’été au Musée d’Apt Apt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon