Vacances d’été et jeux de société Bréhal
samedi 1 août 2026 · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Vacances d’été et jeux de société
2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-22
Les Vacances d’Été continuent avec les Jeux de Société !
Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ?
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir des jeux de société dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Jeux mis à disposition.
Ouvert à tous débutants, joueurs confirmés, familles et amis Bonne humeur et convivialité garanties. .
2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 65 16 75 69
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English : Vacances d’été et jeux de société
L’événement Vacances d’été et jeux de société Bréhal a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer
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