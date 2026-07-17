Informations pratiques

Bréhal

Vacances d’été et jeux de société

2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-22

Les Vacances d’Été continuent avec les Jeux de Société !

Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir des jeux de société dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Jeux mis à disposition.

Ouvert à tous débutants, joueurs confirmés, familles et amis Bonne humeur et convivialité garanties. .

2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 65 16 75 69

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English : Vacances d’été et jeux de société

L’événement Vacances d’été et jeux de société Bréhal a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer