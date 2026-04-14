Vacci’Aqui : vaccination sans RDV pour 18-26 ans !, Place de la Victoire, Bordeaux, Bordeaux

Vacci’Aqui : vaccination sans RDV pour 18-26 ans ! Mercredi 29 avril, 10h00 Place de la Victoire, Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV), un dispositif s’installe pour une journée dédiée à votre protection. Que ce soit pour une simple info ou pour une vaccination sur place et sans rendez-vous.

Mercredi 29 avril de 10h à 17h.

Place de la Victoire, Bordeaux.

Ce qui est proposé

L’équipe de Vacci’Aqui sur place proposera des informations et la vaccination pour :

Papillomavirus (HPV)

Méningocoques B et ACWY

Rappel et rattrapage DTCP (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio)

Rattrapage ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

Modalités

La présentation du carnet de vaccination est requise.

Note : Une photo du carnet est acceptée en cas d’oubli du document physique.

Place de la Victoire, Bordeaux place de la victoire Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journée de prévention et de vaccination destinée aux jeunes adultes de 18 à 26 ans dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV). vaccination vaccin

MesVaccins.net