Vacci’Aqui : vaccination sans RDV pour 18-26 ans !, Place de la Victoire, Bordeaux, Bordeaux
Vacci’Aqui : vaccination sans RDV pour 18-26 ans !, Place de la Victoire, Bordeaux, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
Vacci’Aqui : vaccination sans RDV pour 18-26 ans ! Mercredi 29 avril, 10h00 Place de la Victoire, Bordeaux Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV), un dispositif s’installe pour une journée dédiée à votre protection. Que ce soit pour une simple info ou pour une vaccination sur place et sans rendez-vous.
- Mercredi 29 avril de 10h à 17h.
- Place de la Victoire, Bordeaux.
Ce qui est proposé
L’équipe de Vacci’Aqui sur place proposera des informations et la vaccination pour :
- Papillomavirus (HPV)
- Méningocoques B et ACWY
- Rappel et rattrapage DTCP (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio)
- Rattrapage ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)
Modalités
La présentation du carnet de vaccination est requise.
Note : Une photo du carnet est acceptée en cas d’oubli du document physique.
Place de la Victoire, Bordeaux place de la victoire Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journée de prévention et de vaccination destinée aux jeunes adultes de 18 à 26 ans dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV). vaccination vaccin
MesVaccins.net
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