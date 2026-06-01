« Vaclav Havel – Seul un instant », Bibliothèque Ceccano, Avignon

« Vaclav Havel – Seul un instant » 2 juin – 31 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à l’exposition de photographies de Bohdan Holomíček « Václav Havel – Seul un instant » à Avignon. Venez célébrer avec nous le 90e anniversaire de la naissance de Václav Havel et découvrez-le sous une lumière un peu différente !

À l’occasion du 90e anniversaire de la naissance de Václav Havel, la Bibliothèque Ceccano d’Avignon présente, en collaboration avec le Centre tchèque de Paris, une exposition de photographies de Bohdan Holomíček qui met l’accent sur la personnalité de Václav Havel, la détachant de son environnement et de son entourage. Telle une opportunité de partager un instant avec lui, ces photographies nous invitent à « rencontrer » Václav Havel dans l’authenticité de son intimité.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

L’exposition de Bohdan Holomíček à Avignon Exposition Tout public