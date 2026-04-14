Vadrouille Meynite, Salle communale, Genève

Vadrouille Meynite Dimanche 26 avril, 06h00 Salle communale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T06:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T06:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00

La Commune de Meinier vous invite à découvrir la Vadrouille Meynite par tous les temps.

Salle communale Route de Gy 37 Genève 1252 Genève

Inauguration de la Vadrouille Meynite – Dimanche 26 avril 2026 – inscription obligatoire

mairie de Meinier