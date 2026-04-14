Vadrouille Meynite, Salle communale, Genève
Vadrouille Meynite, Salle communale, Genève dimanche 26 avril 2026.
Vadrouille Meynite Dimanche 26 avril, 06h00 Salle communale
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T06:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T06:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00
La Commune de Meinier vous invite à découvrir la Vadrouille Meynite par tous les temps.
Salle communale Route de Gy 37 Genève 1252 Genève
Inauguration de la Vadrouille Meynite – Dimanche 26 avril 2026 – inscription obligatoire
mairie de Meinier
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