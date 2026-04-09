Vagabondages & Conversations | Christian Ubl Gilles Clément Théâtre L’étoile du nord Paris
Vagabondages & Conversations | Christian Ubl Gilles Clément Théâtre L’étoile du nord Paris jeudi 7 mai 2026.
Tous deux artisans patients, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément savent observer la transformation d’un germe en une création par le vivant.
Chacun d’eux aime arpenter son propre terrain de jeu : l’espace scénique pour l’un, et pour l’autre le jardin. Dans « Vagabondages & Conversations », leurs parcours se rejoignent pour évoquer le vivant. Deux écritures, deux pratiques et deux identités cherchent un ailleurs nouveau, hybride.
Avec humour et délicatesse, ils nous parlent de transformation, d’adaptation et de migration.
Le spectacle sera suivi d’un bord plateau avec les artistes.
SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le jeudi 07 mai 2026
de 20h00 à 21h10
payant
De 5 à 18 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T00:10:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T20:00:00+02:00_2026-05-07T21:10:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
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