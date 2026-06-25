Vague après vague Eglise St-Pierre St-Paul Ploulec’h

Ploulec’h

Vague après vague

Eglise St-Pierre St-Paul 4 Rue de la Mairie Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 21:45:00

Date(s) :

2026-07-04

Vague près vague Concert du chœur Claudio avec harpe

Après trois ans d’existence et la création d’autant de programmes Ombre et lumière , Sur les traces de Marco Polo , Il est quelqu’un sur terre -, le chœur Claudio propose un concert dont les pièces sont issues de son répertoire a cappella textes puissamment poétiques, joyaux de l’écriture musicale du XVIe au XXe siècle, pièces issues du fond de chansons populaires. Cinq madrigaux de Claudio Monteverdi seront environnés de pièces de Clément Janequin, Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten…

Composé de chanteuses et chanteurs ayant une pratique musicale approfondie, le chœur est accompagné par la harpiste Laurence Gallas.

Ce concert qui propose des pièces courtes immédiatement accessibles est soutenu et organisé par l’association A toutes brides. .

Eglise St-Pierre St-Paul 4 Rue de la Mairie Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 68 80 45

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L’événement Vague après vague Ploulec’h a été mis à jour le 2026-06-25 par SITARMOR