Vaiana, la légende du bout du monde, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Vaiana, la légende du bout du monde Lundi 24 août, 21h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T21:30:00+02:00 – 2026-08-24T23:26:00+02:00

Fin : 2026-08-24T21:30:00+02:00 – 2026-08-24T23:26:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=SEIJN »}]

Plein air – Dans l’ancienne Polynésie, lorsqu’une terrible malédiction lancée par Maui atteint l’île d’un chef impétueux, sa fille obstinée répond à l’appel de l’océan et part à la recherche du dem…