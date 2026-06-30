Val de Flore Balade commentée Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers
jeudi 6 août 2026 · Soutiers · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Val de Flore Balade commentée
Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite libre gratuite organisée par la Communauté de Communes val de Gâtine.
Plaidoyer pour les herbes spontanées. Injustement qualifiées de mauvaises herbes, ces plantes ont encore beaucoup à nous apprendre. .
Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21 tourisme@valdegatine.fr
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English : Val de Flore Balade commentée
L’événement Val de Flore Balade commentée Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine
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