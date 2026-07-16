Soirée du Patrimoine de Gâtine Chapelle Notre-Dame des neiges Saint-Pardoux-Soutiers
jeudi 20 août 2026 · Chapelle Notre-Dame des neiges · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Soirée du Patrimoine de Gâtine
Chapelle Notre-Dame des neiges Château Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Passionné de jazz manouche et de chanson française, Tito Nabat articule son spectacle autour des histoires racontées dans ses chansons originales mais aussi et surtout autour de la dimension “One-man-show” qui prend directement à partie son public.
Fermez les cuisines, coupez la tireuse à bière, installez-vous confortablement et laissez-vous entrainer du rire aux larmes dans un spectacle qui mêle humour, musique et tendresse . .
Chapelle Notre-Dame des neiges Château Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03
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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine