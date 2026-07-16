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Soirée du Patrimoine de Gâtine Chapelle Notre-Dame des neiges Saint-Pardoux-Soutiers

jeudi 20 août 2026 · Chapelle Notre-Dame des neiges · Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée du Patrimoine de Gâtine Chapelle Notre-Dame des neiges Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Chapelle Notre-Dame des neiges
Adresse
Château Bourdin
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Chapelle Notre-Dame des neiges Château Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Passionné de jazz manouche et de chanson française, Tito Nabat articule son spectacle autour des histoires racontées dans ses chansons originales mais aussi et surtout autour de la dimension “One-man-show” qui prend directement à partie son public.

Fermez les cuisines, coupez la tireuse à bière, installez-vous confortablement et laissez-vous entrainer du rire aux larmes dans un spectacle qui mêle humour, musique et tendresse .   .

Chapelle Notre-Dame des neiges Château Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03 

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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