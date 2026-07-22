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Atelier land art Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers

mercredi 12 août 2026 · Val de Flore · Saint-Pardoux-Soutiers

Atelier land art Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Val de Flore
Adresse
12 route du Val de Flore
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-Soutiers

Atelier land art

Val de Flore 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Viens exprimer ta créativité et créer une œuvre originale grâce aux dons que nous fait la Nature au Val de Flore.
Atelier pour les enfants animé par Annabelle, gratuit, sans réservation. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.   .

Val de Flore 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21 

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English : Atelier land art

L’événement Atelier land art Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Val de Gâtine

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