Atelier land art Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Atelier land art

Val de Flore 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Viens exprimer ta créativité et créer une œuvre originale grâce aux dons que nous fait la Nature au Val de Flore.

Atelier pour les enfants animé par Annabelle, gratuit, sans réservation. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable. .

Val de Flore 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21

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English : Atelier land art

L’événement Atelier land art Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Val de Gâtine