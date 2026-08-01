Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises

Cidrerie de Gâtine, La Bourichère Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:55:00

Date(s) :

2026-08-22

La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises et conte musical interactif !

Au printemps 2023, David, paysan conteur et animateur nature, et sa fille Bahia, alors âgée de 10 ans, quittent leur micro-ferme permacole du Priouté (à Foussais-Payré, en Sud-Vendée) pour partir sur les routes du Poitou en roulotte.

A leur retour, ils ont écrit ce spectacle, qui voyage de place en place avec cette même roulotte !

Joie de les accueillir à la cidrerie, le temps d’une halte !

Repas partagé à partir de 20h00, début du spectacle à 21h30.

Participation libre? mais nécessaire, pour soutenir ce beau projet. .

Cidrerie de Gâtine, La Bourichère Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 07 09 26 contact@cidreriedegatine.com

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English :

L’événement La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gâtine