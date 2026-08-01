La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises Saint-Pardoux-Soutiers
samedi 22 août 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises
Cidrerie de Gâtine, La Bourichère Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:55:00
Date(s) :
2026-08-22
La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises et conte musical interactif !
Au printemps 2023, David, paysan conteur et animateur nature, et sa fille Bahia, alors âgée de 10 ans, quittent leur micro-ferme permacole du Priouté (à Foussais-Payré, en Sud-Vendée) pour partir sur les routes du Poitou en roulotte.
A leur retour, ils ont écrit ce spectacle, qui voyage de place en place avec cette même roulotte !
Joie de les accueillir à la cidrerie, le temps d’une halte !
Repas partagé à partir de 20h00, début du spectacle à 21h30.
Participation libre? mais nécessaire, pour soutenir ce beau projet. .
Cidrerie de Gâtine, La Bourichère Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 07 09 26 contact@cidreriedegatine.com
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English :
L’événement La Voie du Thouet Théâtre d’ombres chinoises Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gâtine
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