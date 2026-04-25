Val Morgane, Val sans retour Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc
Val Morgane, Val sans retour Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc dimanche 14 juin 2026.
Tréhorenteuc
Val Morgane, Val sans retour
Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre du Festival Val des légendes, partez dans le Val sans retour, en compagnie d’Alice les fées du Hasard !
Au programme les légendes du Val sans retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple, en 2 km.
Conseillé à partir de 5 ans ; non accessible PMR, dénivelé escarpé.
Chiens acceptés, tenus en laisse. .
Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 67 25 72 05
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English :
L’événement Val Morgane, Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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