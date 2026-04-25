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Val Morgane, Val sans retour Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc

Val Morgane, Val sans retour Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Auberge du Val sans retour

Adresse : 5 rue de Brocéliande

Ville : 56430 Tréhorenteuc

Département : Morbihan

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Tréhorenteuc

Val Morgane, Val sans retour

Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Dans le cadre du Festival Val des légendes, partez dans le Val sans retour, en compagnie d’Alice les fées du Hasard !
Au programme les légendes du Val sans retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple, en 2 km.
Conseillé à partir de 5 ans ; non accessible PMR, dénivelé escarpé.
Chiens acceptés, tenus en laisse.   .

Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 67 25 72 05 

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English :

L’événement Val Morgane, Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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