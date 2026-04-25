Val Morgane, Val sans retour Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Val Morgane, Val sans retour

Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre du Festival Val des légendes, partez dans le Val sans retour, en compagnie d’Alice les fées du Hasard !

Au programme les légendes du Val sans retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple, en 2 km.

Conseillé à partir de 5 ans ; non accessible PMR, dénivelé escarpé.

Chiens acceptés, tenus en laisse. .

Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 67 25 72 05

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English :

L’événement Val Morgane, Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande