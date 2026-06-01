Valentin Liechti trio, Alhambra, Genève

Valentin Liechti trio Vendredi 19 juin, 22h00 Alhambra

concert offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T22:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Trois ans après leur premier album, The Bridge of Hesitation, le trio se retrouve pour N O W WHAT? un album impressionniste et groove, invitant à la rêverie. Le trio a su développer un son unique grâce à l’instrumentation peu conventionnelle et à la personnalité de chaque musicien. Chaque composition est un prétexte pour créer ensemble, et les idées sont développées et transformées pour s’adapter à l’instrumentation et au jeu de chacun.

Valentin Liechti, batterie

Shems Bendali, trompette

Rodrigo Aravena, basse électrique

Ouvertures des portes : 22h30

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Concert de Valentin Liechti trio à 22h30 à l’Alhambra à l’occasion de la fête de la musique

Nathalie Berger