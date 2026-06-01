Valentin Liechti trio, Alhambra, Genève
Valentin Liechti trio, Alhambra, Genève vendredi 19 juin 2026.
Valentin Liechti trio Vendredi 19 juin, 22h00 Alhambra
concert offert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T22:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00
Trois ans après leur premier album, The Bridge of Hesitation, le trio se retrouve pour N O W WHAT? un album impressionniste et groove, invitant à la rêverie. Le trio a su développer un son unique grâce à l’instrumentation peu conventionnelle et à la personnalité de chaque musicien. Chaque composition est un prétexte pour créer ensemble, et les idées sont développées et transformées pour s’adapter à l’instrumentation et au jeu de chacun.
Valentin Liechti, batterie
Shems Bendali, trompette
Rodrigo Aravena, basse électrique
Ouvertures des portes : 22h30
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Concert de Valentin Liechti trio à 22h30 à l’Alhambra à l’occasion de la fête de la musique
Nathalie Berger
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