Valentin Vander, Salle Paul-Fort, Nantes
mardi 4 mai 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Valentin Vander Mardi 4 mai 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 13€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T22:00:00+02:00
Valentin Vander présente son nouvel album La Consolante, chansons d’une douce mélancolie aux teintes folk. L’expérience du concert vous embarque dans toutes les directions et toutes les émotions : de l’humour à la révolte, de la tendresse à la satire, Valentin Vander explore toutes les palettes de son art, capable de faire fredonner une mélodie entêtante au public et de le faire exploser de rire la minute d’après. Véritable homme orchestre (guitare, accordéon, piano, ukulélé, machines…), il emmène l’assistance au gré de ses chansons pleines d’autodérision et de mordant, n’hésitant pas à piocher dans les répertoires de ses autres projets (de l’album La Lutte est belle pour lequel il a tenu la direction artistique jusqu’aux Goguettes en passant par la musique trad) pour offrir un spectacle complet et un moment unique.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Connu pour ses facéties satiriques au sein des Goguettes, il revient en solo avec un nouveau spectacle rempli d’humour, de fantaisie et de tendresse.
Yéshé Henneguelle
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Point information Nantes Solidaire Seniors Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre, Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars, Nantes 2 juillet 2026
- Point information Nantes Solidaire Seniors, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 2 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS, Jardin partagé du Pin Sec, Nantes 2 juillet 2026
- Mot Manquant (Festival Héroïnes de 7 lieux), Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes, Nantes 2 juillet 2026