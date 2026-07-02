Valentin Vander, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Valentin Vander Mardi 4 mai 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-04T20:30:00+02:00 – 2027-05-04T22:00:00+02:00

Valentin Vander présente son nouvel album La Consolante, chansons d’une douce mélancolie aux teintes folk. L’expérience du concert vous embarque dans toutes les directions et toutes les émotions : de l’humour à la révolte, de la tendresse à la satire, Valentin Vander explore toutes les palettes de son art, capable de faire fredonner une mélodie entêtante au public et de le faire exploser de rire la minute d’après. Véritable homme orchestre (guitare, accordéon, piano, ukulélé, machines…), il emmène l’assistance au gré de ses chansons pleines d’autodérision et de mordant, n’hésitant pas à piocher dans les répertoires de ses autres projets (de l’album La Lutte est belle pour lequel il a tenu la direction artistique jusqu’aux Goguettes en passant par la musique trad) pour offrir un spectacle complet et un moment unique.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Connu pour ses facéties satiriques au sein des Goguettes, il revient en solo avec un nouveau spectacle rempli d’humour, de fantaisie et de tendresse.

Yéshé Henneguelle