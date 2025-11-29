Valentina Dixstance Tour Gare du Midi Biarritz

Valentina Dixstance Tour

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

À 16 ans, Valentina annonce sa deuxième tournée DIXSTANCE TOUR.

Un mot qui raconte tout le chemin depuis ses débuts, il y a DIX ans déjà, main dans la main avec son public. Après un Trianon complet cinq mois avant la date et plusieurs dates sold out en province, cette nouvelle tournée symbolise à la fois la distance parcourue et la force du lien qui l’unit à ceux qui la suivent depuis ses débuts. .

