Valentina Dixstance Tour Gare du Midi Biarritz
Valentina Dixstance Tour Gare du Midi Biarritz dimanche 20 décembre 2026.
Valentina Dixstance Tour
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
À 16 ans, Valentina annonce sa deuxième tournée DIXSTANCE TOUR.
Un mot qui raconte tout le chemin depuis ses débuts, il y a DIX ans déjà, main dans la main avec son public. Après un Trianon complet cinq mois avant la date et plusieurs dates sold out en province, cette nouvelle tournée symbolise à la fois la distance parcourue et la force du lien qui l’unit à ceux qui la suivent depuis ses débuts. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
English : Valentina Dixstance Tour
L’événement Valentina Dixstance Tour Biarritz a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Biarritz