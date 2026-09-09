Informations pratiques

Troyes

Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 21:00:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Un spectacle réjouissant et novateur sur l’hypnose dans le couple. Un subtil mélange d’humour et de… thérapie! On en ressort transformé.

Dès que Valérie Roumanoff débute sa conférence sur la culpabilité, un spectateur fait irruption sur scène “C’est quand que vous faites des blagues? J’ai payé pour un spectacle comique, moi ! ”

La conférencière tente de poursuivre sa démonstration sur l’inutilité des reproches. Arrivera-t-elle à aller jusqu’au bout sans faire de reproche à ce spectateur indésirable qui semblait n’être autre que son mari?

Un beau spectacle, drôle, relaxant et instructif, avec un duo qui fonctionne à merveille. Les moments hilarants ravissent le public qui se reconnaît Le Dauphiné Libéré

Soigner son couple par le rire et l’hypnose, c’est ce que propose cet étonnant spectacle qui mêle humour, psychologie et hypnose. Coup de coeur La Provence

Deux mini-séances d’hypnose vous seront proposées au cours de ce spectacle original dont vous ressortirez le cœur léger et le sourire aux lèvres. 21 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne