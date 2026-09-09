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AGENDA · Troyes

Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch Troyes

mardi 1 décembre 2026 · Troyes

Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
17 17 17 21 Tarif de base plein tarif

Troyes

Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
21
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 21:00:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01

Un spectacle réjouissant et novateur sur l’hypnose dans le couple. Un subtil mélange d’humour et de… thérapie! On en ressort transformé.
Dès que Valérie Roumanoff débute sa conférence sur la culpabilité, un spectateur fait irruption sur scène “C’est quand que vous faites des blagues? J’ai payé pour un spectacle comique, moi ! ”
La conférencière tente de poursuivre sa démonstration sur l’inutilité des reproches. Arrivera-t-elle à aller jusqu’au bout sans faire de reproche à ce spectateur indésirable qui semblait n’être autre que son mari?
Un beau spectacle, drôle, relaxant et instructif, avec un duo qui fonctionne à merveille. Les moments hilarants ravissent le public qui se reconnaît Le Dauphiné Libéré
Soigner son couple par le rire et l’hypnose, c’est ce que propose cet étonnant spectacle qui mêle humour, psychologie et hypnose. Coup de coeur La Provence
Deux mini-séances d’hypnose vous seront proposées au cours de ce spectacle original dont vous ressortirez le cœur léger et le sourire aux lèvres. 21  .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Valerie Roumanoff & Mathieu Vervisch Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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