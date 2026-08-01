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AGENDA · Vallière

Vallière en fête jour 1 Vallière

vendredi 21 août 2026 · Vallière

Vallière en fête jour 1 Vallière

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Vallière
Ville
23120 Vallière
Département
Creuse
Tarif

Vallière

Vallière en fête jour 1

Vallière Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée d’ouverture
19h30 Grand concert avec l’orchestre Souviens-toi   .

Vallière Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 81 67 68 

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English :

L’événement Vallière en fête jour 1 Vallière a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Aubusson-Felletin

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