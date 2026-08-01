Informations pratiques

Vallière

Vallière en fête jour 1

Vallière Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée d’ouverture

19h30 Grand concert avec l’orchestre Souviens-toi .

Vallière Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 81 67 68

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English :

L’événement Vallière en fête jour 1 Vallière a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Aubusson-Felletin