AGENDA · Vallière
Vallière en fête jour 1 Vallière
vendredi 21 août 2026 · Vallière
Informations pratiques
Vallière
Vallière en fête jour 1
Vallière Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée d’ouverture
19h30 Grand concert avec l’orchestre Souviens-toi .
Vallière Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 81 67 68
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English :
L’événement Vallière en fête jour 1 Vallière a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Aubusson-Felletin