Concours de pétanque en doublette LA BOULE D’OR Vallière samedi 22 août 2026.
champ de foire Vallière Creuse
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
2026-08-22
– Concours de pétanque en doublette .
champ de foire Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 11 86 labouledor23120@gmail.com
English : Concours de pétanque en doublette LA BOULE D’OR
