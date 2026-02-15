Concours de pétanque en doublette LA BOULE D’OR Vallière

Concours de pétanque en doublette LA BOULE D’OR Vallière samedi 22 août 2026.

champ de foire Vallière Creuse

Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

2026-08-22

– Concours de pétanque en doublette   .

champ de foire Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 11 86  labouledor23120@gmail.com

