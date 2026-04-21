Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière

EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière

EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 23120 Vallière

Département : Creuse

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vallière

EXPOSITION Des constructeurs aux usagers

Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

des constructeurs aux usagers le métro arrive à Planechaud

– Construction du métro 1905 à1909, photos de l’entreprise creusoise Chagnaud
– Le métro de 1960 à 2000, photos de Jean Pottier
– Le métro de 2010 à 2020, croquis de Op

Vernissage le dimanche 26 juillet à partir de 18h   .

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 76 07  info@lagrangedeplanechaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION Des constructeurs aux usagers

L’événement EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin

À voir aussi à Vallière (Creuse)