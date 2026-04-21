EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière
EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière vendredi 24 juillet 2026.
Vallière
EXPOSITION Des constructeurs aux usagers
Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
des constructeurs aux usagers le métro arrive à Planechaud
– Construction du métro 1905 à1909, photos de l’entreprise creusoise Chagnaud
– Le métro de 1960 à 2000, photos de Jean Pottier
– Le métro de 2010 à 2020, croquis de Op
Vernissage le dimanche 26 juillet à partir de 18h .
Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 76 07 info@lagrangedeplanechaud.com
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English : EXPOSITION Des constructeurs aux usagers
L’événement EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin
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