Vallière

EXPOSITION Des constructeurs aux usagers

Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

des constructeurs aux usagers le métro arrive à Planechaud

– Construction du métro 1905 à1909, photos de l’entreprise creusoise Chagnaud

– Le métro de 1960 à 2000, photos de Jean Pottier

– Le métro de 2010 à 2020, croquis de Op

Vernissage le dimanche 26 juillet à partir de 18h .

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 76 07 info@lagrangedeplanechaud.com

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English : EXPOSITION Des constructeurs aux usagers

L’événement EXPOSITION Des constructeurs aux usagers Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin