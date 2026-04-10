Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Vallière Vallière
Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Vallière Vallière vendredi 31 juillet 2026.
Vallière
Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Vallière
Eglise Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre du 17 juillet au 1 août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 11 concerts dans tout le département. Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre les musiciens et le public. Le programme de chaque concert consultable sur masmusici.com
Informations pratiques :
Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées) au +33 06 41 21 21 87 ou masmu.contact@gmail.com . Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert. .
Eglise Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com
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English : Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Vallière
L’événement Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Aubusson-Felletin
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