RENDEZ-VOUS NATURE A la découverte des étangs Vallière
RENDEZ-VOUS NATURE A la découverte des étangs Vallière mardi 28 juillet 2026.
Vallière
RENDEZ-VOUS NATURE A la découverte des étangs
Vallière Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
A la découverte des étangs 9 km
Patrick, animateur au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, vous invite à quitter les sentiers balisés pour vous faire partager ses pépites que vous n’auriez jamais eu l’occasion de découvrir.
Rendez-vous place de l’église pour un départ à 9h
Prévoir tenue adapté chaussures de marche chapeau boisson
Les chiens ne sont pas admis
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
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English : RENDEZ-VOUS NATURE A la découverte des étangs
L’événement RENDEZ-VOUS NATURE A la découverte des étangs Vallière a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin