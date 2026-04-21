Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAGE croquis sur le vif Vallière

STAGE croquis sur le vif Vallière

STAGE croquis sur le vif Vallière vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 23120 Vallière

Département : Creuse

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 180 180 Tarif de base plein tarif

Vallière

STAGE croquis sur le vif

Vallière Creuse

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Stage de croquis de personnages sur le vif.

Ce stage de croquis de 3 jours s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin.

Travail progressif avec des exercices techniques pour la réalisation d’esquisses rapides (au marché, à la plage…) pour le plaisir de dessiner d’après nature.

Inscription obligatoire
Déjeuner 10€   .

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 72  info@lagrangedeplanechaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE croquis sur le vif

L’événement STAGE croquis sur le vif Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin

À voir aussi à Vallière (Creuse)