STAGE croquis sur le vif Vallière
STAGE croquis sur le vif Vallière vendredi 31 juillet 2026.
Vallière
STAGE croquis sur le vif
Vallière Creuse
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Stage de croquis de personnages sur le vif.
Ce stage de croquis de 3 jours s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin.
Travail progressif avec des exercices techniques pour la réalisation d’esquisses rapides (au marché, à la plage…) pour le plaisir de dessiner d’après nature.
Inscription obligatoire
Déjeuner 10€ .
Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 72 info@lagrangedeplanechaud.com
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English : STAGE croquis sur le vif
L’événement STAGE croquis sur le vif Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin
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