Vallière

STAGE croquis sur le vif

Vallière Creuse

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Stage de croquis de personnages sur le vif.

Ce stage de croquis de 3 jours s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin.

Travail progressif avec des exercices techniques pour la réalisation d’esquisses rapides (au marché, à la plage…) pour le plaisir de dessiner d’après nature.

Inscription obligatoire

Déjeuner 10€ .

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 72 info@lagrangedeplanechaud.com

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English : STAGE croquis sur le vif

L’événement STAGE croquis sur le vif Vallière a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin