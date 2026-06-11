Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud Vallière
Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud Vallière vendredi 24 juillet 2026.
Vallière
Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud
La Grange de Planechaud Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Exposition de photos et de croquis
1900 à 1911 photos de l’entreprise creusoise Léon Chagnaud
1960-200 photos de Jean Pottier
2016 à 2022 croquis de O.P. .
La Grange de Planechaud Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 51 info@lagrangedeplanechaud.com
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English : Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud
L’événement Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud Vallière a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Aubusson-Felletin
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