Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud Vallière vendredi 24 juillet 2026.

Vallière

Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud

La Grange de Planechaud Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Exposition de photos et de croquis

1900 à 1911 photos de l’entreprise creusoise Léon Chagnaud

1960-200 photos de Jean Pottier

2016 à 2022 croquis de O.P. .

La Grange de Planechaud Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 51 info@lagrangedeplanechaud.com

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English : Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud

L’événement Photos et croquis le Métro arrive à Planechaud Vallière a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Aubusson-Felletin