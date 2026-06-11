Vallière

Stage de croquis à Planechaud

La Grange de Planechaud Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails, dans le but de dégager à grands traits l’essentiel du sujet, du motif…

Ce stage de croquis de 3 jours s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué le dessin.

Stage de croquis de personnages sur le vif. Travail progressif avec des exercices techniques pour la réalisation d’esquisses rapides (au marché, à la plage…) pour le plaisir de dessiner d’après nature.

Tout le matériel est fourni.

Ce stage est animé par O.P..

*Le nombre de place est limité .

La Grange de Planechaud Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 72 info@lagrangedeplanechaud.com

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English : Stage de croquis à Planechaud

L’événement Stage de croquis à Planechaud Vallière a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Aubusson-Felletin