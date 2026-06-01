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Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière

Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière

Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 1 Rue de l'Arsenal

Ville : 23120 Vallière

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vallière

Kermesse de l’école de Vallière

Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Jeux pour les enfants, musique, maquillage

Buvette et restauration sur place

Tirage de la tombola   .

Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine   apevalloups@gmail.com

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English : Kermesse de l’école de Vallière

L’événement Kermesse de l’école de Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Aubusson-Felletin

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