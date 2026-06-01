Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière
Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière samedi 27 juin 2026.
Vallière
Kermesse de l’école de Vallière
Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Jeux pour les enfants, musique, maquillage
Buvette et restauration sur place
Tirage de la tombola .
Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine apevalloups@gmail.com
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English : Kermesse de l’école de Vallière
L’événement Kermesse de l’école de Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Aubusson-Felletin
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