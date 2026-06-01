Kermesse de l’école de Vallière Salle polyvalente Vallière samedi 27 juin 2026.

Vallière

Kermesse de l’école de Vallière

Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Jeux pour les enfants, musique, maquillage

Buvette et restauration sur place

Tirage de la tombola .

Salle polyvalente 1 Rue de l’Arsenal Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine apevalloups@gmail.com

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English : Kermesse de l’école de Vallière

L’événement Kermesse de l’école de Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Aubusson-Felletin