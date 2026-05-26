Vallière

Les marchés d’été de Vallière

Grande Rue Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Cet été, profitez du marché du dimanche matin pour flâner au cœur du village dans une ambiance conviviale et gourmande ! Producteurs locaux, artisanat et savoir-faire du territoire vous attendent il y en aura pour tous les goûts

Pour l’occasion, les commerçants et artisans du village seront également ouverts afin de vous faire découvrir pleinement notre savoir-faire local !

N’oubliez pas de faire une pause et de vous installer à la terrasse du restaurant Le Vallaria !

Un joli rendez-vous estival à ne pas manquer ! .

Grande Rue Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 33

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English : Les marchés d’été de Vallière

L’événement Les marchés d’été de Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Aubusson-Felletin