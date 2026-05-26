Les marchés d’été de Vallière Vallière
Les marchés d’été de Vallière Vallière dimanche 5 juillet 2026.
Vallière
Les marchés d’été de Vallière
Grande Rue Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Cet été, profitez du marché du dimanche matin pour flâner au cœur du village dans une ambiance conviviale et gourmande ! Producteurs locaux, artisanat et savoir-faire du territoire vous attendent il y en aura pour tous les goûts
Pour l’occasion, les commerçants et artisans du village seront également ouverts afin de vous faire découvrir pleinement notre savoir-faire local !
N’oubliez pas de faire une pause et de vous installer à la terrasse du restaurant Le Vallaria !
Un joli rendez-vous estival à ne pas manquer ! .
Grande Rue Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 33
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English : Les marchés d’été de Vallière
L’événement Les marchés d’été de Vallière Vallière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Aubusson-Felletin
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