Valras-Plage

VALRAS PLAGE ACTIVITÉS FITNESS DU SOIR

Valras-Plage Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-06

Valras-Plage ouvre ses portes à ceux qui veulent bouger avant de profiter d’un moment de farniente sur le bord de plage !

Tout au long de la semaine vous retrouverez le matin plusieurs activités, certaines pour les débutants et confirmés

– Pilates renforcement postural et travail sur les chaînes musculaires profondes alliant mouvement et respiration,

– C.A.F (Cuisses, Abdos, Fessiers) un mélange entre 100% abdos et 100% bas du corps !

– Zumba rythme, cardio, danse et mouvement issus de fitness une chorégraphie simple et facile à suivre pour le plaisir de chacun,

– Yoga Dynamique Un Yoga rythmé par une musique, le rendant plus énergique.

D’autres recommandées seulement pour les sportifs plus confirmés

– Bodys Sculpt travail ciblé sur l’ensemble des muscles du corps, le tout en rythme et avec ou sans charge libre (haltère, barres de musculation…), requiert une bonne condition physique et une tenue adaptée.

– Circuit training (crossfit) mélange de musculation, fitness, haltérophilie, gymnastique, renforcement musculaire ultra cardio améliore l’endurance, la force et la capacité physique, ce cours s’adresse à un public plutôt confirmé.

– HIT Cardio on le nomme aussi entraînement fractionné de haute intensité , il englobe des séries d’exercices intenses de type cardio au poids de corps et entrecoupée de phases de récupération courtes tout cela dans le but de brûler le plus de calories, cette activité s’adresse à un public confirmé !

N’hésitez pas à venir participer à l’une de ses activités, dès lors la mairie de Valras vous fournira une gourde, de quoi pouvoir se rafraîchir pendant l’effort !

Par ailleurs si vous le souhaitez vous pourrez participer à la Masterclass d’ouverture des 4 coachs le Mercredi 1er juillet de 18h30 à 20h ainsi qu’à la clôture de cette même Masterclass le Dimanche 30 août de 9h à 10h30. .

Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : VALRAS PLAGE ACTIVITÉS FITNESS DU SOIR

Valras-Plage welcomes those who want to get active before relaxing on the beach!

L’événement VALRAS PLAGE ACTIVITÉS FITNESS DU SOIR Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34