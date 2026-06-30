UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

VALRAS PLAGE COUPE DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES Valras-Plage

VALRAS PLAGE COUPE DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES Valras-Plage samedi 26 septembre 2026.

Adresse
Valras-Plage
Ville
34350 Valras-Plage
Département
Hérault
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Tarif

Valras-Plage

VALRAS PLAGE COUPE DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES

Valras-Plage Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Coupe de France de rames traditionnelles qualifications.
Les qualifications de la coupe de France de rames traditionnelles auront lieu tout le weekend à Valras Plage et plus précisément au Boulevard Jean Dauga près du parking de la zone technique du port.   .

Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36  accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VALRAS PLAGE COUPE DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES

French Traditional Rowing Cup: Qualifying Rounds.

L’événement VALRAS PLAGE COUPE DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 ADT34

À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)