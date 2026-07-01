Variations Musicales de Tannay, Variations Musicales de Tannay, Tannay

Informations pratiques

Variations Musicales de Tannay 21 – 30 août Variations Musicales de Tannay District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T17:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Les Variations musicales de Tannay sont de retour ! Pour cette nouvelle édition, elles vous proposent 8 concerts classiques de grands solistes, d’ensembles, d’orchestres ou de jeunes talents qui se dérouleront dans le parc du château face au lac à quelques minutes de Genève ou de Coppet entre le vendredi 21 et le dimanche 30 août 2026 ! Avec à la clé, un programme passionnant et accessible à toutes les oreilles, y compris un concert gratuit pour les enfants et les familles les enfants le samedi 22 août !

Variations Musicales de Tannay Parc du Château de Tannay Tannay 1295 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://musicales-tannay.ch/billetterie-2026 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musicales-tannay.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@musicales-tannay.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 79 217 15 63 »}]

8 concerts classiques de grands solistes, d’ensembles, d’orchestres ou de jeunes talents qui se dérouleront dans le parc du château.

©Nyon Région Tourisme