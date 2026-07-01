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Variations Musicales de Tannay, Variations Musicales de Tannay, Tannay

vendredi 21 août 2026 · Variations Musicales de Tannay · Tannay

Variations Musicales de Tannay, Variations Musicales de Tannay, Tannay

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Variations Musicales de Tannay
Adresse
Parc du Château de Tannay
Ville
1295 Tannay
Département
District de Nyon
Tarif
Gratuit

Variations Musicales de Tannay 21 – 30 août Variations Musicales de Tannay District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T17:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Les Variations musicales de Tannay sont de retour ! Pour cette nouvelle édition, elles vous proposent 8 concerts classiques de grands solistes, d’ensembles, d’orchestres ou de jeunes talents qui se dérouleront dans le parc du château face au lac à quelques minutes de Genève ou de Coppet entre le vendredi 21 et le dimanche 30 août 2026 ! Avec à la clé, un programme passionnant et accessible à toutes les oreilles, y compris un concert gratuit pour les enfants et les familles les enfants le samedi 22 août !

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8 concerts classiques de grands solistes, d’ensembles, d’orchestres ou de jeunes talents qui se dérouleront dans le parc du château.

©Nyon Région Tourisme

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