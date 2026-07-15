LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à TANNAY rue des Fossés de l’Est Tannay
mardi 4 août 2026 · rue des Fossés de l'Est · Tannay
Informations pratiques
Tannay
LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à TANNAY
rue des Fossés de l’Est parc Lallier Tannay Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 23:30:00
Date(s) :
2026-08-04
LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! 2026
12 Compagnies, 18 représentations,
7 communes,
3 communautés de communes.
des SPECTACLES qui GRAVITENT EN
NIVERNAIS-MORVAN !
31/07 Pousseaux 1/08 Clamecy 2/08 Surgy
4/08 Tannay 5/08 Cervon
7/08 Alligny-en-Morvan 8/08 Lormes
ARTS de la RUE GRATUIT !
– L’ÉDITO 2026 –
L’autre fois, nous, l’équipe des salarié.e.s, des
administrateur.rice.s et des bénévoles discutions à bâtons
rompus avec notre maison-mère, La transverse.
La scène se déroulait sur le pont de bois, celui qui traverse
l’Yonne, la rivière. Nous lui donnions nos avis quant à la
nécessité de la culture, ici en milieu rural. Nous nous
interrogions sur le sens de ce que nous faisions ensemble, sur
l’importance de créer des zones d’intérêts, de partage et de
curiosité. Nous questionnions notre rapport aux artistes si
surprenants et au public toujours plus attentif, sur la nécessité
de créer sans relâche des espaces de rencontre et de
convivialité. Plus nous échangions, plus la discussion devenait
joyeuse, exaltée. Elle, silencieuse, La transverse nous écoutait.
Puis elle dit calmement Ensemble, nous formons une
énergie magnétique. Une énergie constituée d’un noyau
artistique robuste autour duquel circulent beaucoup
d’électrons-spectateurs-acteurs-paysages. Ensemble, nous
sommes devenu.e.s ATOMIQUES ! . Longtemps, nous avons
regardé l’eau couler… -L’équipe de La transverse
– L’AGENDA EN UN COUP D’OEIL –
Vendredi 31 juillet Pousseaux
19h00 Cies 126 kilos & Toi d’abord Quatuor sur le port Clown // 1h // à partir de 5 ans
+CARLO BAR en place dès 18h
Samedi 1er août Clamecy
12h00 Cie Déviation Là où ça bat sur le marché Musique et art visuel // 20 min // tout public
18h00 Cie Déviation Là où ça bat autour de la Mairie
18h30 Cies 126 kilos & Toi d’abord Quatuor autour de la Mairie Clown // 1h // à partir de 5 ans
21h00 Collectif Xanadou Road Movie sur place et sans caméra autour de la Mairie Théâtre de rue et de parking // 70 min // tout public
22h00 Cie Déviation Là où ça bat autour de la Mairie Musique et art visuel // 20 min // tout public
+CARLO BAR dès 17h et petite restauration sur place
Dimanche 2 août Surgy
17h00 Cie Les Hommes de Mains Immobiles Domaine de Surgy Cirque, danse // 30 min// à partir de 6 ans
18h00 Cie La Dépliante Fidji Domaine de Surgy Racontars acrobatiques // 60 min // déconseillé aux moins de 10 ans
+CARLO BAR en place dès 16h
Mardi 4 août Tannay
19h00 Cie Les Hommes de Mains Immobiles parc Lallier, côté rue des Fossés de l’Est Cirque, danse // 30 min// à partir de 6 ans
21h00 Matesh Kumbat parc Lallier, côté rue des Fossés de l’Est Polar Jazz // 1h15 // tout public
+CARLO BAR dès 18h et petite restauration sur place
Mercredi 5 août Cervon
18h30 Cie Détachement international du Muerto Coco Bien, reprenons ! autour de la salle des fêtes Théâtre, spectacle musical // 1h05 // à partir de 10 ans
21h00 Toni Pancetta et les gnocchis volants autour de la salle des fêtes Chanson italienne // 1h // tout public
+buvette et petite restauration sur place
Vendredi 7 août Alligny-en-Morvan
19h00 Cie La Mondiale générale Rapprochons-nous cour de l’école Cirque, équilibres // 35 min // à partir de 8 ans
Samedi 8 août Lormes
17h00 Cie Tête à Plumes Le Manège à Plumes sur les Promenades manège à propulsion parentale // de 18 mois à 9 ans
17h00 Ridha Dhib Mnémosyne sur les Promenades ceci n’est pas un spectacle // 20 min // tout public
18h30 Cie La Mondiale générale Rapprochons-nous rue du Panorama, près de l’église Cirque, équilibres // 35 min // à partir de 8 ans
19h30 Cie Tête à Plumes Le Manège à Plumes sur les Promenades manège à propulsion parentale // de 18 mois à 9 ans
21h00 Les Barjes Virils sur les Promenades Théâtre de rue // 1h // tout public
22h00 Toni Pancetta et les gnocchis volants sur les Promenades Chanson italienne // 1h // tout public
+CARLO BAR dès 16h et petite restauration sur place .
rue des Fossés de l’Est parc Lallier Tannay 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65 coordination@latransverse.com
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English : LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à TANNAY
L’événement LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à TANNAY Tannay a été mis à jour le 2026-07-15 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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