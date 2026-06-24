Nature en livres accorde une grande place aux enfants à Tannay, dimanche 26 juillet Quand les mains racontent avec le festival Nature en Livres Tannay dimanche 26 juillet 2026.

Tannay

Nature en livres accorde une grande place aux enfants à Tannay, dimanche 26 juillet

Quand les mains racontent avec le festival Nature en Livres

Salle des fêtes de Tannay Tannay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Communiqué de presse

Pour la sixième année consécutive, le village de Tannay accueille le festival Nature en Livres. Le dimanche 26 juillet 2026, petits et grands sont invités à partager une matinée gratuite placée sous le thème Quand les mains racontent , une invitation à découvrir comment les mains permettent de toucher, créer, lire, comprendre, transmettre et rêver.

À partir de 10h00, la grande salle de la mairie de Tannay, place Charles-Chaigneau, se transforme en un espace de rencontres et d’expériences destiné aux familles, aux lecteurs curieux et à tous ceux qui souhaitent explorer le toucher sous ses dimensions artistiques, humanistes et poétiques.

Tout au long de la matinée, de nombreuses animations seront proposées grâce à la mobilisation des acteurs locaux et des partenaires du festival découverte du braille et des livres tactiles, initiation à la langue des signes, atelier de reliure japonaise, coin lecture animé par La Caverne aux Livres, espace jeux proposé par la ludothèque du Centre social de Corbigny, réflexologie des mains ou encore yoga du rire.

Le public pourra également rencontrer plusieurs invitées du monde du livre

– L’artiste Élodie Maïno représentera l’association Les Doigts qui rêvent, référence nationale dans la création de livres adaptés aux jeunes lecteurs déficients visuels,

– L’autrice Ella Balaert viendra quant à elle présenter son actualité littéraire consacrée à George Sand et participera à une lecture musicalisée accompagnée par la harpiste Françoise de Maubus.

Plusieurs temps forts rythmeront la matinée

– 10h15 Dictée enfants-parents

– 10h45 Table ronde Quand les mains racontent , avec des médiateurs locaux

– 11h15 Lecture musicalisée avec Ella Balaert et Françoise de Maubus à la harpe

– 12h15 Verre de l’amitié et séance de dédicaces avec la librairie Le Millefeuille

Les enfants accompagnés seront les bienvenus et bénéficieront d’une boisson offerte grâce au partenariat avec Le Select.

À l’issue de la rencontre, les festivaliers pourront prolonger les échanges lors d’un déjeuner partagé sur réservation. Ils sont également invités à découvrir les expositions du festival présentées à l’Hostellerie de la Tour jusqu’au 6 août 2026 et à suivre les prochaines étapes de Nature en Livres, notamment le rendez-vous du 6 août à Monceaux-le-Comte avec l’immense auteur belge Olivier Papleux.

Depuis plusieurs années, Nature en Livres fait dialoguer littérature, patrimoine, création artistique et vie locale au cœur des territoires ruraux.

L’édition 2026 invite le public à explorer le toucher comme un langage universel, un vecteur d’émotions, de transmission et de création.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 10h00

Mairie de Tannay Grande Salle, place Charles-Chaigneau

Entrée gratuite Tout public

Enfants accompagnés bienvenus

Inscription possible en amont ou sur place

Renseignements Nature en Livres

CONTACT PRESSE GERTRUDE DODART, DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU FESTIVAL .

Salle des fêtes de Tannay Tannay 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 73 56 contact@natureenlivres.fr

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Quand les mains racontent avec le festival Nature en Livres

L’événement Nature en livres accorde une grande place aux enfants à Tannay, dimanche 26 juillet

Quand les mains racontent avec le festival Nature en Livres Tannay a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tannay Brinon Corbigny