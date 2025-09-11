Variations pour un parapluie Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Variations pour un parapluie

Théâtre de Marionnettes de Belfort

Début : 2026-02-12 17:00:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

2026-02-12

Il n’a pas plu depuis très (trop) longtemps. À la radio on ne parle que de ça. Deux sœurs retrouvent dans leur grenier les vêtements et objets de pluie qui leur servaient autrefois. Alors qu’elles plongent dans ces souvenirs, tout s’anime et s’éveille sous leurs doigts méticuleux. Tantôt clownesque et naïf, tantôt virtuose et poétique grâce à une composition musicale pour viole de gambe autour de La Folia de Marin Marais, ce duo fantasque emporte les petit·e·s et grand·e·s spectateurices dans une aventure à cordes et à verses, pleine de poésie et de grâce ! .

