Variety Friends espace Aiguebelle Donzère

Informations pratiques

Donzère

Variety Friends

espace Aiguebelle Parc de la chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

gratuit moins de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Variety Friends en concert à Donzère ! Une soirée musicale conviviale avec des reprises pop, rock, folk et variété. Venez nombreux partager ce moment en musique !

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espace Aiguebelle Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 70 86 ubernad@orange.fr

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English :

Variety Friends in concert in Donzère! A fun-filled evening of music featuring pop, rock, folk, and variety covers. Come one, come all to share this musical moment!

L’événement Variety Friends Donzère a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence