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AGENDA · Donzère

Variety Friends espace Aiguebelle Donzère

samedi 26 septembre 2026 · espace Aiguebelle · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
espace Aiguebelle
Adresse
Parc de la chocolaterie
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 gratuit moins de 14 ans

Donzère

Variety Friends

espace Aiguebelle Parc de la chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

gratuit moins de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Variety Friends en concert à Donzère ! Une soirée musicale conviviale avec des reprises pop, rock, folk et variété. Venez nombreux partager ce moment en musique !
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espace Aiguebelle Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 70 86  ubernad@orange.fr

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English :

Variety Friends in concert in Donzère! A fun-filled evening of music featuring pop, rock, folk, and variety covers. Come one, come all to share this musical moment!

L’événement Variety Friends Donzère a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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